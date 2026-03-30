Ferrari o Kimi Antonelli? Quel dilemma del tifo che divide l' Italia

In Italia, il dibattito tra tifosi si concentra spesso tra il supporto ai piloti di Formula 1 e le squadre più popolari. Questa volta, la discussione si focalizza sulla rivalità tra un giovane pilota bolognese, noto per le sue imprese, e il team Ferrari, simbolo storico del motorsport nazionale. La questione divide gli appassionati, che si schierano in modo contrastante tra simpatia per il talento emergente e fedeltà al Cavallino Rampante.

Ora l’Italia tiferà più per la Ferrari o per Kimi Antonelli? Chiamatelo derby italiano, chiamatelo dilemma. Un altro dei record non scritti dal giovane fenomeno italiano della Mercedes è stato quello di aver appena aperto un inaspettato dibattito tra chi nel nostro Paese segue la F1. Per la prima volta nell’era dei social e delle tifoserie ‘tribali’, l’italiano che vince e guida la classifica del Mondiale di F1 non è in rosso, ma in argento. E può diventare campione del mondo, magari proprio a scapito della Ferrari. La stragrande maggioranza degli italiani da sempre ama il Cavallino Rampante senza condizioni, un tifo quasi religioso. L’espressione la “Nazionale dei motori” è stata coniata appositamente per la Scuderia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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