Una nuova figura si affaccia nel panorama giudiziario, scelta per affrontare questioni di corruzione. Si tratta di una magistrata che ha lasciato la polizia per dedicarsi alla lotta contro comportamenti illeciti. La sua nomina ha suscitato interesse, poiché avviene in un momento di maggiore attenzione alle pratiche poco chiare all’interno del sistema giudiziario. Sul suo cammino si trovano tre uomini con un passato complicato, che potrebbero avere un ruolo nelle indagini in corso.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre uomini che nascondono un passato pericoloso?. Perché la magistrata ha lasciato la polizia per perseguire la giustizia?. Cosa è successo dieci anni fa nell'isola remota di Yeongseon?. Come influirà il declassamento della protagonista sulle sue indagini sulla corruzione?.? In Breve Trama segue tre uomini esiliati nell'isola di Yeongseon per eventi di dieci anni fa.. Protagonista Kang Young Ae passa dalla polizia alla magistratura per combattere la corruzione.. Genere action-comedy mescola indagini metodiche e ricerca della verità tra i protagonisti.. Per approfondire l'attrice Kim Shin Rok è disponibile Project Y sulla piattaforma Viki.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kim Shin Rok: la nuova magistrata che sfida la corruzione su MBC

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