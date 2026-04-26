Saros su PS5 | la nuova sfida spaziale che supera Returnal

Il 30 aprile 2026, verrà rilasciato su PlayStation 5 e PlayStation Pro il nuovo gioco spaziale sviluppato da Housemarque, intitolato Saros. Questo titolo introduce un sistema di progressione firmato da Arjun Devraj, con l’obiettivo di attrarre un pubblico più vasto rispetto a Returnal. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e il gioco si propone come una sfida nel genere delle avventure spaziali.

?? Cosa sapere Housemarque lancia Saros su PlayStation 5 e PlayStation Pro il 30 aprile 2026. Il nuovo sistema di progressione di Arjun Devraj punta ad ampliare il pubblico di Returnal. Il 30 aprile 2026 segnerà l'arrivo ufficiale di Saros su PlayStation 5 e PlayStation Pro, portando l'azione frenetica di Housemarque in un contesto alieno che punta a ridefinire i parametri di accessibilità del genere sci-fi. L'esclusiva sviluppata dalla sussidiaria finlandese dei PlayStation Studios non mira a so .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saros su PS5: la nuova sfida spaziale che supera Returnal Notizie correlate Saros su PS5: combattimenti frenetici e sfida estrema su Carcosa? Cosa sapere Housemarque lancia il titolo d'azione sci-fi Saros su PlayStation 5 il 30 aprile. Saros convince Digital Foundry su PS5 Pro, ma su PS5 base c’è qualche compromessoL’analisi tecnica di Digital Foundry promuove Saros, soprattutto nella sua versione PS5 Pro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Saros – Recensione; Saros: Housemarque svela perché su PS5 Pro sarà ancora più spettacolare; Come gira Saros su PS5 Pro? Housemarque illustra i miglioramenti; Saros - La recensione. Quanto è difficile Saros? Il gameplay dell'esclusiva PS5 a confronto con ReturnalLa nostra recensione di Saros ci offre numerosi spunti di riflessione sul livello di difficoltà e sul gameplay della nuova esclusiva PlayStation 5 ... everyeye.it Il nuovo pianeta proibito di Housemarque sbarca su PS5.Anche se a prima vista Saros potrebbe essere scambiato per una semplice copia di Returnal (stesso sviluppatore, stesso genere, meccaniche di gioco molto simili), in realtà questa nuova fatica di House ... it.ign.com Ciao ragazzi una domanda, sarei interessato ad acquistare saros,mi piace,però dicono che è difficile (non come returnal,che non ho giocato), cosa mi consigliate Di acquistarlo - facebook.com facebook Housemarque ha diffuso il trailer di lancio di #Saros, il suo nuovo sparatutto in terza persona in uscita il prossimo 30 aprile in esclusiva su PS5. x.com