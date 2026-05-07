Dopo settimane di voci e foto rubate, Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Broadway, mano nella mano. La coppia ha deciso di rendere pubblica la loro relazione, confermando le indiscrezioni che circolavano sui social e nei media. È la prima volta che i due si mostrano ufficialmente insieme in pubblico, rompendo così il silenzio sulla loro frequentazione.

Dopo mesi di sospetti, indiscrezioni, indizi sparsi tra social e avvistamenti, Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di non nascondersi più e mostrarsi ufficialmente per la prima volta. La conferma arriva da New York, dove i due sono stati fotografati insieme all’uscita di uno spettacolo teatrale a Broadway, segnando di fatto il debutto ufficiale della coppia sotto gli occhi del pubblico. Kim Kardashian e Lewis Hamilton, la prima uscita ufficiale. Niente Met Gala per i due, che ormai sembrano sempre più innamorati. Non è stato l’evento cult di Anna Wintour a fare da cornice alla prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton bensì Broadway, epicentro della scena teatrale di New York.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton, ormai è ufficiale: mano nella mano a Broadway

Kim Kardashian and Lewis Hamilton appear together at Coachella and fans are losing it

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