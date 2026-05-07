Un giocatore di calcio ha annunciato di aver fatto un passo avanti significativo nel suo rendimento, evidenziando un miglioramento nei numeri durante la sua esperienza nella massima divisione italiana. La notizia è stata diffusa da un quotidiano iberico, che riporta le dichiarazioni dell’atleta riguardo a un progresso tangibile nelle sue prestazioni. Il calciatore, originario di Venezia, è noto anche per aver scritto memorie in cui si vantava di aver sedotto oltre 130 donne nel XVIII secolo.

2026-05-07 06:34:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il veneziano Giacomo Casanova Si vantava nelle sue memorie di aver sedotto più di 130 donne lì per lui XVIII secolo. Adesso lo è Kike Pérez (Gálvez, 1997) colui che ha conquistato il ‘ calcio’ tornando a Venezia al Serie A. “Non ho parole per dire cosa significa” assicura MARCA l’ex di Rayo, Lugo e Valladolid che ha scelto di continuare nel Stadio Pier Luigi Penzo .nonostante la retrocessione: “Aver rischiato e restare in Serie B ha dato i suoi frutti. È stato un anno davvero speciale”. Rischiare e restare in Serie B ha dato i suoi frutti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kike ‘Casanova’ Pérez conquista la Serie A: “Ho fatto un salto importante in termini di numeri”

Notizie correlate

Furti a Roma Termini, ex cassiera: "Ho fatto errori ma non mi sono arricchita""Ho commesso degli errori, ho compiuto delle leggerezze ma non per quegli ammanchi che mi vengono contestati.

Daryl Hannah contro la serie su JFK Jr.: «Non ho mai fatto uso di cocaina né fatto pressioni per il matrimonio»La protagonista di Splash – Una sirena a Manhattan (il romance fantasy con Tom Hanks, oggi su Disney+) aveva frequentato l’erede della dinastia dei...

Approfondimenti e contenuti

Kike 'Casanova' Pérez conquista la Serie A: He dado un salto importante a nivel de númerosEl veneciano Giacomo Casanova presumía en sus memorias de haber seducido a más de 130 mujeres allá por el Siglo XVIII. Ahora es Kike Pérez (Gálvez, 1997) el que ha conquistado al ' calcio' devolviendo ... marca.com

Kike Perez si presenta: Il grande obiettivo è mantenere il Venezia in Serie AIl Venezia nella serata di ieri ha annunciato un rinforzo per il centrocampo: Kike Perez, spagnolo di 27 anni che arriva a titolo definitivo dal Real Valladolid, in Liga. Il calciatore, fresco di ... tuttomercatoweb.com