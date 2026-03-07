Un'attrice di 65 anni ha scritto una lettera al New York Times in cui smentisce le accuse presenti in un nuovo capitolo di una serie televisiva. Nel testo, afferma di non aver mai usato cocaina e di non aver mai esercitato pressioni per il matrimonio. La sua comunicazione si concentra sulla volontà di chiarire i fatti riguardanti la sua persona e il suo passato.

La protagonista di Splash – Una sirena a Manhattan (il romance fantasy con Tom Hanks, oggi su Disney+) aveva frequentato l’erede della dinastia dei Jennedy negli Anni Ottanta per circa cinque anni (contro il volere della madre di lui, a quanto si sa). Si erano conosciuti in vacanza ai Caraibi per poi incontrarsi di nuovo al matrimonio del regista Herbert Ross (che aveva diretto l’attrice in Fiori d’acciaio) con la zia di lui, Lee Radziwill. Da lì ebbe inizio una relazione da favola, ma costantemente sotto i riflettori e alquanto turbolenta. Nella rappresentazione della serie Love Story era Daryl la più coinvolta nel rapporto, quella dei due che spingeva il piede sull’acceleratore, che in qualche modo veicolava i paparazzi verso di loro e che si lamentava del poco trasporto del partner. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daryl Hannah contro la serie su JFK Jr.: «Non ho mai fatto uso di cocaina né fatto pressioni per il matrimonio»

La serie d'amore e morte e stile di Carolyn Bessette e John Kennedy Jr. è una soap che scavalca la caricatura a favore di una confortante normalità. Ma per Daryl Hannah è solo falsità

