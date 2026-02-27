Una ex cassiera coinvolta in episodi di furto a Roma Termini ha dichiarato di aver commesso degli errori, precisando di non essersi arricchita. Durante l’interrogatorio, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha comunque rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. La donna non ha fornito dettagli sui motivi che l’hanno portata a compiere le azioni contestate.

"Ho commesso degli errori, ho compiuto delle leggerezze ma non per quegli ammanchi che mi vengono contestati. In molti casi mi limitavo a fornire la mia tessera per gli sconti. Non mi sono in alcun modo arricchita, ho lavorato lì per oltre vent'anni". Così si è difesa, in sostanza, la ex cassiera di 43 anni accusata di furti in uno store di Roma Termini. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma ha fatto delle dichiarazioni spontanee davanti al Gip nell'ambito dell'interrogatorio preventivo nell'indagine della Procura di Roma che vede indagate 44 persone tra cui anche agenti di polizia e carabinieri, accusate di furto aggravato per un valore che sfiora i 180mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Furti a Roma Termini, ex cassiera: "Ho fatto errori ma non mi sono arricchita"

Roma: furti in negozio vicino alla stazione Termini. Indagate 21 persone fra poliziotti e carabinieri. Una cassiera “talpa”ROMA – Ventuno uomini e donne delle forze dell’ordine, tra Polfer e carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato.

Furti alla Coin a Roma Termini, le chat che incastrano dipendenti e agenti: «Hai un profumo per me?». Loro si difendono, gli audio: «È la cassiera che rubava»Sono i video e le chat trovate nei loro telefoni a incastrare, secondo gli inquirenti, i dipendenti dello store Coin di Roma Termini indagati per...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Roma Termini, raffica di furti alla Coin: sotto accusa 21 tra carabinieri e poliziotti; Roma Termini, furti alla Coin di via Giolitti: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per ruberie sistematiche; Furti Coin Roma Termini, le chat e i video tra agenti e dipendenti al centro dell'indagine; Rubavano vestiti in un negozio alla stazione Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri.

Furti alla Coin di Roma Termini, 44 indagati: 9 sono poliziotti e 12 carabinieriInchiesta sui presunti furti nello store Coin della stazione Termini di Roma: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per furto aggravato e già trasferiti. Ammanco da 184mila euro, la difesa respinge ... adnkronos.com

Furti allo store di stazione Termini, iindagati poliziotti e carabinieri. L'ex cassiera: «Ho sbagliato, ma non mi sono arricchita»Parla la ex cassiera di 43 anni accusata di furti in uno store della stazione Termini: «Ho commesso degli errori, ho compiuto delle leggerezze ma non per quegli ammanchi che mi ... ilmattino.it

4137 ( PISA CLE - ROMA TERMINI ) viaggia con +22' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com

Paura a Roma Termini dove una pendolare è svenuta mentre si trovava in attesa della metro in banchina con il figlioletto A salvarla due agenti - facebook.com facebook