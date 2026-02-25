Il vero gioiello da cui Sayf non si separa mai è il suo ciondolo con la mano di Fatima

Gli oggetti da cui non ci separiamo mai, soprattutto se si viaggia molto per lavoro, parlano di noi, della nostra personalità. E i ten essential di Sayf, rapper e produttore italo-tunisino nato e cresciuto in Liguria e ora in gara a Sanremo 2026, lo raccontano bene quanto le sue canzoni. A volte hanno a che fare con gli affetti, e in particolare la madre, mentre altre sembrano lo specchio del suo carattere aperto e gioviale (se avete visto con che felicità suona la tromba nelle sue esibizioni, lo avete già sperimentato). Partiamo da un accessorio. Nascosta sotto la t-shirt, c'è la catenina con la mano di Fatima. «Ce l'ho sempre addosso, più per scaramanzia che per religione. Però, bisogna stare attenti quando la si riceve. Deve venire da persone pulite, che ti vogliono bene, che non hanno interessi», spiega il rapper, che curiosamente, nella sera del green carpet del festival, pur non avendo esposto loghi o altro, è stato oggetto di polemica per un gioiello Tiffany da 70. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sayf debutta a Sanremo 2026, si scopre chi è davvero il cantante di “Tu mi piaci tanto” - facebook.com facebook

Sayf, il rapper italo-tunisino che porta la Liguria all'Ariston: chi è, vita privata e collaborazioni da sapere prima di Sanremo. #Sanremo26 x.com