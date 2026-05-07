Kate Middleton è uscita nuovamente in pubblico indossando un elegante tailleur e una collana con ciondoli che rappresentano i suoi tre figli. La sua scelta di abbigliamento e gli accessori sono stati notati dai presenti, attirando l’attenzione sull’outfit curato e sui dettagli simbolici che accompagnano il suo look. La visita si è svolta senza incidenti, con la duchessa che ha partecipato a un evento ufficiale.

Kate Middleton è tornata in pubblico, sfoggiando un tailleur da sogno che ha fatto invidia a molte e la collana coi ciondoli che sono un omaggio ai suoi tre figli George, Charlotte e Louis. E non è un caso che l’abbia indossata proprio durante questa uscita. Kate Middleton si prepara per l’Italia. Kate Middleton infatti si sta preparando per affrontare la sua “missione” in Italia, a Reggio Emilia per la precisione, dove si occuperà di infanzia andando a conoscere le diverse metodologie che vengono applicate per il supporto dei bambini. Così, in attesa del suo viaggio, la Principessa del Galles ha fatto visita all’Università dell’East London...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton in missione, look da sogno e ciondoli simbolici

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