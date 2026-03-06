kate middleton un sogno in bianco con un look da sposa e la collana di rose

Kate Middleton è stata a Leicester per partecipare alla celebrazione della festa indù di Holi, indossando un abito bianco che ricordava un look da sposa e completando il suo outfit con una collana di rose. La duchessa ha preso parte all’evento dedicato alla cultura, alla comunità e al tradizionale patrimonio della comunità indiana britannica.

Kate Middleton si è recata a Leicester per celebrare la cultura, la comunità e il patrimonio della comunità indiana britannica in occasione della festa indù di Holi. Ed ha incantato tutti con un look total white, da sposa, e una originale collana di perle bianche e giganti rose rosse. Kate Middleton in bianco: il magnifico abito di Ralph Lauren Kate Middleton è tornata in pubblico a distanza di una settimana, quando si era recata in Galles in occasione della festa patronale di San Davide. A fine febbraio aveva sfoggiato un look bordeaux. Per la prima uscita del mese di marzo, ha optato per un outfit bianco. La Principessa del Galles ha sempre amato i look monocromatici, perché li ritiene più eleganti e formali.

Kate Middleton non lascia mai nulla al caso: il significato del look dalle rose all’abito biancoLa principessa ha visitato la città di Leicester e ha festeggiato con la comunità indiana britannica la Holi Festival (o festa dei colori).

Kate Middleton, il significato romantico della nuova collana: il gioiello nasconde un messaggioC'è una nuova collana nella collezione di gioielli personali di Kate Middleton: il pendente a forma di cuore nasconde un messaggio romantico.

