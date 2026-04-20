L'insolita richiesta di Kate Middleton nel giorno del matrimonio che mandò nel panico lo staff reale

Durante il matrimonio tra il principe e la duchessa, si è verificato un episodio imprevisto che ha coinvolto direttamente la sposa. All'ultimo momento, la principessa ha avanzato una richiesta che ha causato grande apprensione tra lo staff della famiglia reale. Questo dettaglio, poco conosciuto, ha fatto rapidamente il giro delle cronache, rivelando un lato meno pubblico della celebrazione.

Il Royal Wedding di William e Kate è stato uno degli eventi più romantici della monarchia inglese ma la cosa che in pochi sanno è che all'ultimo minuto c'è stato un imprevisto: la principessa fece una richiesta che mandò nel panico lo staff reale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L'insolita richiesta di matrimonio di Kate Middleton ha gettato nel panico il personale di palazzoIl personale non immaginava certo che avrebbe potuto preferire la Rolls-Royce Phantom VI, donata a Elisabetta II nel 1977 in occasione del suo... Kate Middleton al matrimonio reale: il figlio della Principessa Anna conferma la dataKate Middleton e William potrebbero essere tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna, e Harriet Sperling. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'insolita richiesta di matrimonio di Kate Middleton ha gettato nel panico il personale di palazzo; L' insolita richiesta di matrimonio di Kate Middleton ha gettato nel panico il personale di palazzo. L'insolita richiesta di matrimonio di Kate Middleton ha gettato nel panico il personale di palazzoKate Middleton aveva una richiesta speciale per il suo arrivo all'abbazia di Westminster il giorno del suo matrimonio ... vanityfair.it Kate Middleton, la sorprendente risposta dopo l’attacco di Harry (che lo mette a tacere)Kate Middleton avrebbe messo a tacere Harry semplicemente con una frase di pochissime parole. dilei.it Kate Middleton aveva una richiesta speciale per il suo arrivo all'abbazia di Westminster il giorno del suo matrimonio - facebook.com facebook Kate Middleton aveva una richiesta speciale per il suo arrivo all'abbazia di Westminster il giorno del suo matrimonio x.com