Kate Middleton a sorpresa ai BAFTA incanta | nel pieno dello scandalo Andrea ritorno simbolico con abito vintage

Kate Middleton ha attirato l'attenzione sui BAFTA 2026 sorprendendo con il suo abito vintage, in un momento in cui si discute molto del ritorno simbolico di Andrea. La Duchessa ha scelto di indossare un abito particolare, catturando sguardi e commenti tra gli spettatori presenti. La sua presenza ha fatto discutere, mentre le speculazioni sul ruolo di membri della famiglia reale sono aumentate. La serata prosegue con molti occhi puntati sulla scena.

La presenza di Kate Middleton e del principe William non era affatto scontata nel pieno dello scandalo Andrea Mountbatten-Windsor. La principessa incanta con un abito vintage Gucci del 2019 e gioielli storici della Corona. Le aspettative per il red carpet dei BAFTA 2026, l'equivalente britannico degli Oscar, erano altissime. Ma oltre agli abiti e alle star internazionali, l’attenzione è stata tutta per loro: i principi di Galles. La presenza di William e Kate Middleton non era affatto scontata. La monarchia britannica sta attraversando settimane delicate, segnate dallo scandalo legato all’arresto dell’ex principe Andrea. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Kate Middleton torna ai Bafta, l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandaloKate Middleton torna ai Bafta dopo aver scelto un abito riciclato, una mossa che ha attirato l’attenzione.

Ai BAFTA 2026 Kate Middleton, con un vecchio abito Gucci, ci fa dimenticare i guai della Royal FamilyKate Middleton ha indossato un abito Gucci del 2019 ai BAFTA 2026, attirando l'attenzione sul suo stile elegante.

