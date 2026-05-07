Karun Chandhok ha commentato che il personale della scuderia Aston Martin appare molto demotivato dopo i primi appuntamenti della stagione di Formula 1 del 2026. Secondo le sue osservazioni, i membri del team sembrano scoraggiati, evidenziando un clima difficile all’interno della squadra. La situazione si riferisce ai risultati ottenuti nelle prime gare, che non hanno soddisfatto le aspettative iniziali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Karun Chandhok, esperto di Formula 1, ha recentemente condiviso un aggiornamento sul clima all’interno dell’Aston Martin, descrivendo come ‘tutti’ al team di Silverstone siano ‘definiti e depressi’. La situazione è diventata critica per i fan dell’Aston Martin, i cui sogni di un’annata trionfante sono stati sorpresi da prestazioni inferiori alle aspettative. L’inizio di questa stagione prometteva bene, con Adrian Newey a capo del progetto. Tuttavia, il team non è riuscito a sviluppare una vettura competitiva, incapace di guadagnare punti significativi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Karun Chandhok: il personale Aston Martin sembra “deprimente” dopo il difficile avvio della stagione F1 2026.

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