Karun Chandhok ha commentato il trasferimento di Gianpiero Lambiase alla squadra di Formula 1 McLaren, affermando che questa mossa crea preoccupazione tra i vertici di Red Bull. L'attenzione si concentra sulla possibile influenza di Lambiase, che ha lavorato con successo con altri team, nel nuovo ruolo. La questione riguarda le ripercussioni sullo sviluppo della squadra e sulle strategie future in ambito competitivo.

"> Il Turbolento Futuro di Red Bull: Gianpiero Lambiase Sotto i Riflettori. Gianpiero Lambiase è al centro delle attenzioni nel mondo della Formula 1 per il suo previsto trasferimento al team McLaren nel 2028. Questa notizia ha già sollevato diversi interrogativi e preoccupazioni all’interno della scuderia Red Bull. Karun Chandhok, ex pilota e ora commentatore, ha espresso le sue preoccupazioni relative agli effetti di questo spostamento sulla squadra austriaca, sottolineando l’importanza della stabilità interna. Negli ultimi due anni, Red Bull ha sperimentato un esodo di figure chiave, e molte di queste uscite sono state correlate a una flessione della performance in pista.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Karun Chandhok: il trasferimento di Lambiase alla McLaren preoccupa Red Bull.

Notizie correlate

Leggi anche: Karun Chandhok: Liam Lawson dimostra le tensioni in Red Bull al Gran Premio del Giappone.

Lambiase, addio alla Red Bull? La McLaren lo tenta. Che farà Verstappen?Giampiero Lambiase, storico ingegnere di Max Verstappen, potrebbe lasciare Red Bull.