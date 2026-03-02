L'avvilente piano di Aston Martin per il primo GP della F1 2026 | ritirare le macchine dopo qualche giro

A pochi giorni dal Gran Premio d'Australia di Formula 1 del 2026, Aston Martin si trova in difficoltà con problemi alla power unit Honda, che ha causato una carenza di ricambi. La squadra sta valutando l'ipotesi di ritirare le vetture dopo appena alcuni giri, una decisione che potrebbe influenzare significativamente la corsa. La situazione rimane molto tesa e ancora da definire.

Crisi nera Aston Martin alla vigilia del GP d'Australia F1 2026: guai alla power unit Honda, pochi ricambi e l'idea di ritirare le auto dopo pochi giri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Nella fabbrica dell’Aston Martin c’è una talpa: come Newey sta ribaltando il suo nuovo team F1Adrian Newey ha imposto un nuovo metodo in Aston Martin in vista della Formula 1 2026: una persona di fiducia controlla la fabbrica e riferisce a lui. L’Aston Martin di Adrian Newey non è ancora pronta: debutto rinviato ancora nei test F1 2026L'Aston Martin non scende in pista nei primi giorni dei test F1 2026 a Barcellona: la monoposto di Adrian Newey non è pronta, debutto rinviato e... Presentazione Aston Martin F1 2026: estrema come poche Una raccolta di contenuti su Aston Martin. Aston Martin taglia posti di lavoro fino al 20%: pesano USA e CinaLa ristrutturazione di Aston Martin entra in una nuova fase: la Casa britannica ha annunciato un piano per ridurre la forza lavoro fino al taglio posti di lavoro 20%, mentre l’impatto delle tariffe ... affaritaliani.it Mosse e mossette di Aston Martin per tentare di salvarsi dalla crisiI dazi di Trump fanno uscire di strada il costruttore inglese di automobili premium, in crisi da tempo. Perdita ante imposte a 417,07 milioni di euro, fatturato crollato del 21 per cento, l'utile lord ... startmag.it