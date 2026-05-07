Karun Chandhok | il giro di Max Verstappen ha precluso a me il podio a Miami

Durante il Gran Premio di Miami, Karun Chandhok ha dichiarato che un giro di Max Verstappen ha impedito di salire sul podio. Verstappen ha avuto un avvio difficile in questa gara, che ha influenzato il risultato finale. La sua performance ha determinato un cambio di posizione tra i piloti in corsa. La gara si è svolta sotto il caldo clima della Florida, con molte sfide legate alle strategie e alle condizioni della pista.

"> Max Verstappen: Un Inizio Complicato a Miami. Karun Chandhok ha espresso il suo parere riguardo la presenza di Max Verstappen su un possibile podio a Miami, prima che un errore iniziale comprometesse le sue possibilità. Verstappen, che aveva ottenuto il suo primo posto in griglia nel 2026, ha iniziato male la gara, perdendo posizioni già al via e finendo per girare in tondo alla prima curva. Fortunatamente, il pilota di Red Bull è riuscito a evitare danni nonostante il contatto con il traffico avversario. Nonostante il difficile avvio, Verstappen ha dato prova della sua bravura nel recuperare posizioni, effettuando sorpassi audaci e chiudendo la corsa in quinta posizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Karun Chandhok: il giro di Max Verstappen ha precluso a me il podio a Miami. Notizie correlate Leggi anche: Karun Chandhok: il trasferimento di Lambiase alla McLaren preoccupa Red Bull. Leggi anche: Karun Chandhok: Liam Lawson dimostra le tensioni in Red Bull al Gran Premio del Giappone.