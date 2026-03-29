Karun Chandhok | Liam Lawson dimostra le tensioni in Red Bull al Gran Premio del Giappone

Durante il Gran Premio del Giappone, Liam Lawson ha evidenziato le tensioni all’interno della squadra Red Bull. Le immagini e i commenti provenienti dalla corsa hanno mostrato alcuni segnali di difficoltà tra i membri del team, in un momento in cui la competizione si fa più intensa. La situazione ha attirato l’attenzione degli osservatori sulla dinamica interna della scuderia durante l’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Karun Chandhok ha messo in evidenza le attuali difficoltà di Red Bull, in particolare dopo il sorprendente parallelismo dei tempi tra Liam Lawson e Max Verstappen durante la sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026. Sebbene Verstappen sia stato il più veloce tra i piloti di Red Bull venerdì a Suzuka, il suo undicesimo tempo in FP2 ha suscitato non poche preoccupazioni. Oscar Piastri, leader della sessione, ha fatto segnare un tempo impressionante di 1:30.133, mentre Verstappen ha chiuso con un ritardo di ben 1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Karun Chandhok: Liam Lawson dimostra le tensioni in Red Bull al Gran Premio del Giappone. Articoli correlati Verstappen avverte Red Bull: la sua reazione al Gran Premio del Giappone sorprende tutti.Verstappen avverte Red Bull: la sua reazione al Gran Premio del Giappone sorprende tutti. Leggi anche: Liam Lawson riconosce l’importanza di riflettere per evitare errori nel 2026. Altri aggiornamenti su Karun Chandhok Argomenti discussi: Karun Chandhok: Liam Lawson dimostra le tensioni in Red Bull al Gran Premio del Giappone. Karun Chandhok says Liam Lawson has shown why Red Bull aren’t ‘a happy camp’ at Japan Grand PrixKarun Chandhok believes Red Bull’s issues have become clear after Liam Lawson was able to match Max Verstappen’s lap times during practice for the 2026 Japanese Grand Prix. Verstappen was the fastest ... sports.yahoo.com Liam Lawson just proved Red Bull are not ‘a happy camp’ at Japanese Grand Prix, says Karun ChandhokKarun Chandhok feels Racing Bulls star Liam Lawson being able to match the lap times of Max Verstappen in practice at the 2026 Japanese Grand Prix shows Red Bull’s woe. Verstappen finished Friday at ... f1oversteer.com