Pierre Kalulu, difensore in grande ascesa, sta attirando l’attenzione di grandi club come Liverpool e Manchester United grazie alle sue prestazioni eccezionali. La sua presenza in campo si fa notare per efficacia e sicurezza, spingendo le squadre a seguire con interesse il suo rendimento. Nel calciomercato si parla di un possibile trasferimento, mentre la Juventus osserva con attenzione l’evoluzione della sua carriera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prestazioni di alto livello di Pierre Kalulu in questa stagione hanno attirato l’attenzione della Premier League. Le squadre di Liverpool e Manchester United sarebbero pronte a ‘tentare’ la Juventus per acquistare il difensore francese nella prossima finestra estiva di calciomercato. Non è una sorpresa che Kalulu, che sta vivendo una stagione record, abbia attirato l’interesse di questi due colossi del calcio britannico. Le voci di mercato, come confermato dal noto giornalista Filippo Cornacchia, indicano che Kalulu è diventato un obiettivo concreto per le squadre inglesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kalulu conquista Liverpool e Manchester United con prestazioni straordinarie. Rivoluzione nel calciomercato!

Arsenal e Manchester City si spingono ancora oltre con Manchester United e Liverpool frustrati

Manchester United punta Kalulu: la Juventus studia il rinnovo

Kalulu conquista Liverpool e Manchester United con prestazioni straordinarie. Rivoluzione nel calciomercato!PISA, ITALIA – 27 DICEMBRE: Pierre Kalulu della Juventus FC festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Juventus FC all’Arena Garibaldi il 27 dicembre 2025 a Pisa, ... napolipiu.com

Tuttosport - Juventus in ansia per Kalulu: Manchester United in Italia per il difensore, via ai contatti per rinnovo di contratto e adeguamentoSirene dall'Inghilterra per Pierre Kalulu: il Manchester United punta al difensore bianconero. Pierre Kalulu è tra i migliori della stagione della Juventus. Prima con Igor Tudor e poi con Luciano ... msn.com