Il Tottenham ottiene il primo punto della stagione grazie a un pareggio contro il Liverpool, con un gol di Richarlison al 90’ che evita la sconfitta. Il match è iniziato con il vantaggio dei Reds al 18’ grazie a Szoboszlai. Nel frattempo, il Manchester United ha concluso l’incontro con l’Aston Villa senza problemi, confermando il risultato positivo.

"Potete piangere o reagire" aveva detto Igor Tudor ai suoi calciatori prima della partita. E la risposta che l'allenatore auspicava così ardentemente è arrivata ad Anfield. Il Tottenham strappa nel finale il pareggio contro il Liverpool ed è il primo punto per il tecnico croato, dopo quattro sconfitte tra Premier League e Champions. La prova degli Spurs è stata propositiva, il pareggio in fin dei conti è meritato. Il primo pericolo lo crea proprio il Tottenham al 12', con la conclusione ad effetto di Sousa che Alisson devia in angolo. Tuttavia, la classe di Szoboszlai manda i Reds in vantaggio grazie alla perfetta esecuzione di un calcio di punizione poco fuori l'area di rigore (18'). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tottenham, Tudor sorride: il primo punto arriva col Liverpool. Manchester United ok con l'Aston Villa

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