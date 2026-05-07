Juventus Women il primo addio a zero può essere quello di Krumbiegel | contatti con l’Eintracht

Da juventusnews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una calciatrice della squadra femminile potrebbe lasciare il club a parametro zero in questa sessione di mercato. Sono stati avviati contatti con un club tedesco, con l’obiettivo di trasferimento senza un indennizzo economico. La giocatrice in questione potrebbe essere la prima a partire senza una cifra di trasferimento, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento imminente.

di Mauro Munno . La tedesca verso l’addio alle bianconere. Il gol Champions contro il Napoli potrebbe permettere a Paulina Krumbiegel di lasciare alla Juventus Women un ricordo dolce a termine di una stagione per lei estremamente complicata in cui non è riuscita a far emergere le sue qualità. La laterale tedesca classe 2000, arrivata a Torino nell’estate 2004, dovrebbe lasciare il club a parametro zero. Dopo un grande primo impatto l’ex Hoffenheim non è riuscita a dare continuità al suo percorso in bianconero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Stando a quanto appreso dalle fonti di , sono in corso contatti avanzati con l’ Eintracht Francoforte: per Krumbiegel si prospetterebbe dunque un ritorno in Frauen Bundesliga.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS WOMEN, MESSAGGIO DI BRAGHIN: È PATTO CHAMPIONS

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