Juventus Women Milan 0-0 LIVE | Krumbiegel spreca in avvio

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si sono affrontate in un match terminato 0-0. La partita è stata segnata dall'errore di Krumbiegel che ha sprecato un'occasione in avvio. La cronaca live e il tabellino mostrano le azioni principali e i momenti salienti della sfida tra le due squadre.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. 3? Occasione Krumbiegel – Colossale occasione per la tedesca. Palla illuminante di Capeta per la tedesca che, davanti a Estevez, cerca il tocco sotto e mette a lato 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Krumbiegel spreca in avvio Articoli correlati Juventus Women Milan LIVE: confermate Capeta-Beccari, torna Krumbiegel dal 1’di Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Inter Juventus Women LIVE: Girelli e Krumbiegel dal 1?Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e notizie su Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-MilanQueste le formazioni ufficiali di Juventus Women-Milan Femminile, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Women con fischio d'inizio alle 14.00. Juventus Women: De Jong; ... milannews.it Milan Femminile, le parole di Coach Bakker in vista della JuventusIn vista di Juventus-Milan valida per la 16^ giornata della Serie A Femminile, il sito ufficiale rossoneri raccontato come le rossonere arrivano a questa gara: Juventus-Milan è ... milannews.it #JuventusWomen Milan streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match x.com Juventus Women Milan streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match facebook