Napoli Juventus Women 2-3 | scatto Champions decide Krumbiegel

Nella ventesima giornata di Serie A Women, la partita tra Napoli e Juventus Women si è conclusa con un risultato di 2-3 a favore della Juventus. La gara ha visto un susseguirsi di azioni che hanno portato alla vittoria le bianconere, con Krumbiegel che ha segnato il gol decisivo. La cronaca ha evidenziato momenti di pressione da parte delle squadre, e la moviola ha analizzato alcune decisioni arbitrali durante il match.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. Napoli Juventus Women 2-3: sintesi e moviola. 90+6? Fine partita – Duplice fischio, tre punti fondamentali per la Juventus Women in ottica Champions 83? Gol Krumbiegel – Ripartenza letale della Juve che sorprende il Napoli. Vangsgaard in verticale trova Krumbiegel che davanti a Beretta non sbaglia 77? Il Napoli chiede il FVS – Per un presunto intervento col braccio di Salvai su Floe.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 2-3: scatto Champions, decide Krumbiegel Notizie correlate Napoli Juventus Women 2-3 LIVE: Krumbiegel riporta avanti le bianconeredi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A... Juventus Women Milan 0-1: decide Kyvag. Anche la Champions a rischiodi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV; Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus. Napoli-Juventus Women 2-3, Krumbiegel regala 3 punti fondamentali alle bianconere: Napoli estromesso dalla corsa Champions90'+7 - Finisce il match!! La Juventus Women batte il Napoli 3-2 in una gara vibrante e conquista 3 punti fondamentali per la qualificazione ai preliminari di Champions League. Le bianconere si ... tuttojuve.com Napoli-Juventus Women 2-2, girandola di gol, pareggio partenopeo con Floe. Fine primo tempo45'+3 - Finisce il primo tempo. Napoli e Juventus Women vanno negli spogliatoi sul 2-2, al termine di una prima frazione emozionante che ha regalato ben 4 gol nei primi 20' di ... tuttojuve.com #JuventusWomen, partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions Segui #NapoliJuve LIVE con noi x.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook