Napoli su Tiago Gabriel anche Milan e Juventus sul difensore

Il Napoli sta monitorando Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce, in vista del prossimo mercato estivo. Anche Milan e Juventus hanno manifestato interesse per il calciatore salentino, che si distingue per le sue qualità difensive. La concorrenza tra le società è alta e il futuro del difensore potrebbe essere deciso nelle prossime settimane. La situazione rimane molto movimentata e ancora da definire.

Il Napoli di ADL segue con interesse, in vista del prossimo mercato estivo, il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Ma sul giovane talento salentino non manca la concorrenza, con Milan e Juventus pronte all'affondo. "Pantaleo Corvino (ds del Lecce) ha colpito ancora. Nel giro di un annetto Tiago Gabriel, pagato 1,2 milioni all'Estrela Amadora, è arrivato a valere 25 volte tanto. Il gioiello del Lecce infatti è seguito con interesse dal Napoli, ma pure Milan e Juve l'hanno visionato. Occhio alla Premier: a gennaio respinta l'offerta da 22 milioni del Brentford".