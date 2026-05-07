Juventus | rivoluzione difensiva

La Juventus sta pianificando un cambiamento significativo nel reparto difensivo in vista della prossima stagione. Dopo mesi di valutazioni e incontri interni, la società ha deciso di apportare modifiche alla rosa e alle strategie difensive. La volontà è di migliorare la compattezza e l’efficacia del reparto, anche attraverso l’ingaggio di nuovi giocatori e l’adattamento di schemi già utilizzati in passato. La comunicazione ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

La Juventus prepara una profonda rivoluzione difensiva per la prossima stagione. Dopo mesi segnati da infortuni, cambi tattici e continui adattamenti, la dirigenza bianconera ha individuato proprio nella retroguardia uno dei reparti su cui intervenire con maggiore decisione durante il mercato estivo. L’obiettivo è costruire una linea più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rivoluzione difensiva RIVOLUZIONE DIFESA JUVE! Notizie correlate Juventus, Spalletti ha creato una retroguardia d’acciaio. I numeri della solidità difensiva bianconeradi Angelo CiarlettaSpalletti ha creato una retroguardia d’acciaio nella sua Juventus. Leggi anche: Droni Shahed, così hanno cambiato la guerra: la rivoluzione tra economia low-cost e la dottrina della saturazione difensiva Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutti pazzi per Muharemovic: l'arma della Juve, la sfida con l'Inter e l'insidia Premier; Il Chelsea si mette in mezzo a Milan e Juventus per il difensore del Man City; Giuliani: PSG-Bayern, nessuno parli di fase difensiva. Milan-Juventus un mortorio; Il City mette sul mercato Akè: Juve, Inter e Milan fiutano l'affare. Ordonez piace a tutti! Quanto costa e la Juve è in corsa, oppure no?Ordonez piace a tutti! Quanto costa e la Juve è in corsa, oppure no? Il Chelsea prepara una vera rivoluzione sul mercato dopo un finale di stagione disastroso in Premier League. I ... tuttojuve.com Juventus, Bremer apre all'addio c'è Ordonez in pole: rivoluzione in vista per SpallettiPorte scorrevoli alla Juventus, che più di ogni altro club italiano ha bisogno di tornare a competere per il vertice. Perché da troppi anni il quarto posto è l’unico obiettivo dei bianconeri: storia e ... sport.virgilio.it Intervistato da Eleven Sport Polonia è stato chiesto a Szczesny se avesse consigliato a Lewandowski di andare alla Juventus Il portiere polacco ironizzando ha detto "gli consiglierei di ritirarsi" perché quando Tek aveva optato per il ritiro è arrivata l'offerta de - facebook.com facebook Koopmeiners: Cessione o conferma Il bivio della Juve La palla passa a voi, popolo bianconero. La Juventus deve blindare Koopmeiners o è il momento giusto per monetizzare e investire su nuovi profili x.com