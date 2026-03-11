Droni Shahed così hanno cambiato la guerra | la rivoluzione tra economia low-cost e la dottrina della saturazione difensiva

I droni Shahed hanno rivoluzionato le dinamiche del conflitto, passando da strumenti di basso costo a protagonisti strategici. Con un prezzo di circa 25.000 euro ciascuno, questi veicoli hanno spostato l'attenzione dalla tecnologia occidentale alle capacità militari della Repubblica Islamica. La loro introduzione ha influenzato l'assetto delle operazioni militari, segnando un cambiamento nelle tattiche di saturazione difensiva e nelle strategie di guerra attuali.

Un’arma da 25.000 euro ha cambiato il corso della Storia, spostando l'asse della potenza militare dai laboratori della Silicon Valley alle officine della Repubblica Islamica. Quindici anni dopo la loro prima apparizione nel 2010, i droni made in Iran hanno imposto un nuovo paradigma globale, costringendo giganti come Stati Uniti, Cina e Russia a inseguire e, infine, copiare la tecnologia partorita da Teheran. Tutto ebbe inizio ufficialmente nel 2010 con il Karrar, il primo drone a lungo raggio capace di trasportare missili aria-terra, ma la vera svolta arrivò nel 2012 con lo svelamento dello Shahed-129. Quest'ultimo è il padre dei micidiali HESA Shahed-136, i droni "kamikaze" che oggi dominano i cieli dell'Ucraina e i radar del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

