Juventus corsa Champions | vietato sbagliare nelle ultime 4

Da stilejuventus.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si avvicina alle ultime quattro partite di campionato, un momento decisivo per il raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra ha bisogno di punti e ogni risultato potrebbe influenzare la sua posizione in classifica. La sfida è quella di evitare errori nelle gare rimanenti, considerando che il percorso per ottenere l’obiettivo minimo è ormai ai dettagli.

La Juventus entra nella fase più critica della sua stagione, dove le prossime quattro giornate di campionato determineranno il successo o il fallimento dell’obiettivo minimo prefissato: il ritorno in Champions League. Dopo il recente pareggio contro il Milan, che ha frenato bruscamente l’entusiasmo generato dai successi contro Genoa, Atalanta e Bologna, la squadra di Luciano Spalletti si trova costretta a gestire un margine di errore ormai azzerato. La necessità di blindare la qualificazione europea appare come l’unico modo per dare un senso a un’annata caratterizzata da troppi alti e bassi, con la pressione delle inseguitrici, Roma in testa, che si fa sempre più asfissiante.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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