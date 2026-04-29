Juventus corsa Champions | vietato sbagliare nelle ultime 4

La Juventus si avvicina alle ultime quattro partite di campionato, un momento decisivo per il raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra ha bisogno di punti e ogni risultato potrebbe influenzare la sua posizione in classifica. La sfida è quella di evitare errori nelle gare rimanenti, considerando che il percorso per ottenere l’obiettivo minimo è ormai ai dettagli.

La Juventus entra nella fase più critica della sua stagione, dove le prossime quattro giornate di campionato determineranno il successo o il fallimento dell’obiettivo minimo prefissato: il ritorno in Champions League. Dopo il recente pareggio contro il Milan, che ha frenato bruscamente l’entusiasmo generato dai successi contro Genoa, Atalanta e Bologna, la squadra di Luciano Spalletti si trova costretta a gestire un margine di errore ormai azzerato. La necessità di blindare la qualificazione europea appare come l’unico modo per dare un senso a un’annata caratterizzata da troppi alti e bassi, con la pressione delle inseguitrici, Roma in testa, che si fa sempre più asfissiante.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Notizie correlate Roma-Pisa, per Gasperini vietato sbagliare nella corsa Champions: il pronosticoLa trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione... Corsa Champions, quattro squadre e un solo posto: la Juventus non può sbagliareA 7 giornate al termine della stagione 2025/26 di Serie A, quattro squadre si contendono un posto per un solo obiettivo: la qualificazione alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Milan, la Juventus e l'occasione d'oro per la Champions; Milan e Juve in campo per blindare un posto in Champions League; Allegri chiama, la Champions risponde: a San Siro vietato sbagliare; Spalletti mette alla prova i giocatori dopo il pari con il Milan: Vedremo chi è da Juve e chi no. Juventus, corsa Champions: Spalletti avverte i bianconeri. Vietato sbagliare contro il VeronaJuventus, corsa Champions: Spalletti avverte i bianconeri. Vietato sbagliare contro il Verona La Juventus entra nella fase decisiva della stagione con un solo obiettivo: conquistare ... tuttojuve.com Milan, partita veritàMilan-Juventus, sfida decisiva a San Siro: vietato sbagliare nella corsa Champions, questo secondo Il Giornale. Il grande classico del calcio ... tuttojuve.com La stagione di Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid è praticamente finita, ora il riscatto automatico è impossibile Che cosa succederà quindi con la Juventus - facebook.com facebook Lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco due giorni dopo Milan-Juventus: tra Champions League e Serie A oggi c'è un abisso x.com