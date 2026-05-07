Juventus Next Gen finisce il sogno Serie B | sconfitta contro la Pianese

La Juventus Next Gen ha perso la partita contro la Pianese, mettendo fine alla corsa per la promozione in Serie B. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha spazzato via le speranze di accedere alla categoria superiore. La squadra ha affrontato la sfida senza riuscire a ottenere il risultato desiderato, e ora la stagione si conclude con questa sconfitta.

Termina il sogno serie B: la Juventus Next Gen cade contro la Pianese Si infrange sul campo della Pianese il sogno promozione della Juventus Next Gen. La formazione bianconera esce sconfitta per 2-0 dalla sfida decisiva, dovendo così abbandonare le velleità di approdare in serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus Next Gen, finisce il sogno Serie B: sconfitta contro la Pianese Notizie correlate Pianese oggi in trasferta contro la Juventus Next Gen: "Andremo là con leggerezza, tranquillità e spensieratezza"Un solo risultato a disposizione per migliorare lo storico traguardo lo scorso anno quando la Pianese si fermò a Pescara nel secondo turno dei... Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Pianese | La partita; L’avventura finisce ad Alessandria. La Juve Next Gen fa la voce grossa. I biancorossi rispondono, non basta; Serie C | Juventus Next Gen-Bra | La partita; Impresa Pianese, la Juve è ko. Video Juventus Next Gen Pianese (0-2) | Gol e highlights: Bertini spiana la strada! (Serie C)Video Juventus Next Gen Pianese (risultato finale 0-2) gol e highlights della partita valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Juve Next Gen fuori dai playoff: Birindelli fa festa con la sua PianeseLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Grande Pianese! La vittoria contro la Juventus Next Gen e il passaggio alla fase nazionale dei playoff di Serie C sono un risultato straordinario. Ma ancora più bella è la storia di questa squadra: una piccola realtà del Monte Amiata che, con passione, sacrificio - facebook.com facebook Si chiude il percorso ai play-off della Juventus Next Gen dopo la sfida con la Pianese. Brambilla: "E' stata una stagione ottima dal punto di vista della crescita e dei miglioramenti a cui abbiamo abbinato anche dei risultati che non erano arrivati negli anni pr x.com