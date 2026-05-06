Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | inizia la ripresa

La partita tra Juventus Next Gen e Pianese è ripresa dopo l'intervallo con il punteggio fermo sullo 0-0. Si tratta del secondo turno dei playoff di Serie C 202526, con aggiornamenti in tempo reale sulla cronaca, la moviola e il risultato finale. La sfida si svolge in una giornata di competizione tra due squadre che cercano di avanzare nella fase successiva del torneo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 46? Cambio Pianese – Dentro Sodero per Ianesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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