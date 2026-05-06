Pianese oggi in trasferta contro la Juventus Next Gen | Andremo là con leggerezza tranquillità e spensieratezza

La squadra di calcio della Pianese affronta oggi in trasferta la Juventus Next Gen. La formazione toscana si presenta con l’obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, quando si fermò al secondo turno dei playoff a Pescara. Prima della partita, i giocatori hanno dichiarato di entrare in campo con leggerezza, tranquillità e spensieratezza, consapevoli dell’unico risultato possibile per avanzare nel torneo.

Un solo risultato a disposizione per migliorare lo storico traguardo lo scorso anno quando la Pianese si fermò a Pescara nel secondo turno dei playoff. Oggi i bianconeri dopo l’1-1 del Comunale contro la Ternana, affrontano la Juventus Next Gen alle 20 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Gli amiatini saranno chiamati a vincere per continuare a sognare: in caso di parità al termine dei 90 minuti, passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della regular season, in questo caso i giovani di casa. I precedenti stagionali tra le due formazioni parlano di due pareggi a reti bianche, l’ultimo dei quali arrivato appena tre settimane fa a Piancastagnaio, nel penultimo turno di campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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