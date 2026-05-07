juventus locatelli nessun alibi vogliamo la champions

Locatelli suona la carica: “Siamo la Juventus, per la Champions non ci sono alibi”. A margine della presentazione del documentario Stories of Strength, il capitano bianconero Manuel Locatelli ha analizzato con estrema fermezza il momento cruciale della stagione. Il centrocampista ha voluto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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