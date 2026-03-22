La ricerca del colpevole e gli alibi Come spesso accade dopo una sconfitta o un pareggio deludente, parte la caccia al responsabile. Prendersela con il Capitano Manuel Locatelli è la scelta comoda e semplice. Una scelta per non guardare in faccia al livello mediocre della Juventus. Si dimentica troppo facilmente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il livello è mediocre: il rigore di Locatelli è solo un alibi

Articoli correlati

Juventus, processo a Spalletti: non è solo il rigore di LocatelliIl fallimento della Juventus contro il Sassuolo travalica l’errore dal dischetto di Manuel Locatelli all’80’, portando alla luce crepe strutturali...

Juventus, Locatelli sbaglia il rigore e Spalletti sbrocca: "Maremma impestata, si va in manicomio""Abbiamo creato diverse situazioni dentro l'area, ma abbiamo girato la palla troppo lentamente.

Contenuti utili per approfondire Juventus il livello è mediocre il...

Temi più discussi: Non solo Ghiotto, c’è tanta Ossola nelle giovanili della Juventus; Tacchinardi su Bernardo Silva alla Juventus: È un giocatore di livello. Spalletti martelli solo su colpi così; Perché Bernardo Silva sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus che ha in mente Spalletti; Per i dati Locatelli è il top in Europa. Ma è davvero così?.

Juventus, allarme numeri: tra Tudor e Spalletti è il rendimento più basso degli ultimi 15 anniPer trovare un andamento peggiore bisogna tornare indietro alla stagione 2010-11, quando sulla panchina bianconera sedeva Gigi Delneri e la squadra faticava a costruire una vera identità. gonfialarete.com

Quanto fa la differenza arrivare quarta, quinta o sesta in Serie A per la Juventus?Scopri quanto fa la differenza arrivare quarta, quinta o sesta in Serie A per la Juventus: analisi dei proventi economici, risultati sportivi e radicamento sociale, con milioni di euro in gioco a seco ... tag24.it

Giampaolo Pazzini a XXL parla del rigore assegnato alla Juventus e poi sbagliato da Locatelli #sportmediaset #mediaset #juvesassuolo #locatelli #Pazzini facebook

#Renna al termine di #MilanPrimavera-Juventus 1-1: "Nel secondo tempo avremmo meritato il vantaggio" #SempreMilan x.com