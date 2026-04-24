Juventus le ultime sugli infortunati verso il Milan | come stanno Yildiz e Vlahovic Spalletti recupera quattro giocatori

La Juventus si prepara ad affrontare il match contro il Milan, con aggiornamenti sulle condizioni di Yildiz e Vlahovic, entrambi reduci da infortuni. Yildiz ha ripreso gli allenamenti, mentre Vlahovic si sta sottoponendo a terapie specifiche. Nel frattempo, l’allenatore di Spalletti ha recuperato quattro giocatori, pronti a essere inseriti in rosa per la sfida. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato.

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