Juventus le ultime dalla Continassa | terapia per Holm e Locatelli

La Juventus si prepara per la prossima partita contro il Lecce, con aggiornamenti sulle condizioni di Holm e Locatelli. I due giocatori stanno seguendo un percorso di recupero dopo infortuni e il loro impiego in campo dipenderà dai risultati delle terapie. La squadra si sta allenando alla Continassa, mentre si attendono novità ufficiali sulla loro disponibilità per la trasferta.

Juventus, terapie per Holm e Locatelli: ma ci saranno contro il Lecce. La marcia della Juventus verso il Via del Mare inizia con un segnale di grande attaccamento alla maglia. Nonostante la giornata libera concessa da Luciano Spalletti, Manuel Locatelli ed Emil L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le ultime dalla Continassa: terapia per Holm e Locatelli Notizie correlate Calciomercato Juventus, per l’attacco sondato anche Zirkzee. Le ultime novità dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, per l’attacco sondato anche Joshua Zirkzee. Juventus, cambiano le gerarchie dell’attacco bianconero dopo i rientri di Vlahovic e Milik. Le ultime dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Ecco come cambiano le gerarchie dell’attacco della Juventus dopo i rientri in gruppo di Vlahovic e Milik. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Da titolare alle briciole, 25 milioni svaniti per la Juve: per l'addio c'è un obbligo preciso; Spalletti ha sistemato la difesa della Juventus: un solo goal subito dai bianconeri nelle ultime sette partite; Juventus, testa al Verona: le ultime su Thuram, Yildiz e Vlahovic. Juventus, restare fuori dalla Champions non sarebbe un drammaLa Juventus fuori dalla Champions sarebbe un dramma per le casse del club, non per i tifosi. Ci vuole un fallimento per ricostruire ... ilnapolista.it Juventus, McKennie recuperato: le ultime dalla ContinassaLa Juventus accende i motori in vista del Derby D'Italia di sabato sera in casa dell'Inter. Mancano due giorni al fischio d’inizio di Inter-Juventus e alla Continassa l’atmosfera è già quella delle ... calciomercato.com Corvino spinge Vlahovic a restare alla Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook La #Juventus dice addio ai play-off di #SerieC perdendo 2-0 con la #Pianese Questi i voti dei bianconeri L'articolo completo al primo commento x.com