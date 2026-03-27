Juventus cambiano le gerarchie dell’attacco bianconero dopo i rientri di Vlahovic e Milik Le ultime dalla Continassa

Dopo i rientri di Vlahovic e Milik, le gerarchie dell’attacco della Juventus sono state riviste. La squadra si allena regolarmente a partire dalla Continassa, dove i due attaccanti si sono reintegrati nel gruppo. La composizione dell’attacco viene aggiornata in base alle disponibilità e alle scelte tecniche del tecnico. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata sui ruoli e sui ruoli titolari.

Ecco come cambiano le gerarchie dell’attacco della Juventus dopo i rientri in gruppo di Vlahovic e Milik. Le ultime news dalla Continassa. La Juve si prepara alla volata finale per il quarto posto con due armi pesanti in più nel motore. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, la sosta ha permesso a Luciano Spalletti di lavorare con cura al rientro dei suoi centravanti. In vista della sfida di Pasquetta contro il Genoa, il tecnico punta a ritrovare la brillantezza di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, entrambi reduci da lunghi calvari fisici. CONTINASSA JUVE LIVE Il serbo è tornato a disposizione dopo quasi quattro mesi di stop per un infortunio all’adduttore, mentre il polacco ha rivisto il campo dopo ben 665 giorni di assenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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