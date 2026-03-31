Calciomercato Juventus per l’attacco sondato anche Zirkzee Le ultime novità dalla Continassa

Durante il calciomercato, la Juventus ha mostrato interesse per l’attaccante Joshua Zirkzee, secondo le ultime notizie dalla Continassa. La società sta valutando questa opzione come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui tempi della trattativa. La Juventus monitora diverse opzioni in vista della chiusura della sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, per l’attacco sondato anche Joshua Zirkzee. Vediamo insieme le ultime novità dalla Continassa sulla possibile trattativa. La Juve continua a muoversi con decisione per individuare i tasselli giusti atti a potenziare il reparto offensivo. Secondo l’analisi di Tuttosport, il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio per Joshua Zirkzee. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore, attualmente in forza al Manchester United, sarebbe ormai in rotta con l’ambiente inglese, aprendo di fatto la strada a un possibile ritorno nel campionato italiano. La dirigenza torinese segue con estremo interesse l’evoluzione della vicenda, consapevole che l’attaccante olandese rappresenterebbe un innesto di qualità assoluta per il sistema tattico della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, per l’attacco sondato anche Zirkzee. Le ultime novità dalla Continassa Articoli correlati Juventus, cambiano le gerarchie dell’attacco bianconero dopo i rientri di Vlahovic e Milik. Le ultime dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Ecco come cambiano le gerarchie dell’attacco della Juventus dopo i rientri in gruppo di Vlahovic e Milik. Leggi anche: Udinese Juve, rischio panchina per Bremer? Spalletti valuta questa mossa. Le ultime novità dalla Continassa Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Juve, missione 100 milioni: Comolli studia le cessioni per fare il mercato; Alisson, Kolo Muani e Bernardo Silva: come stanno le cose per la Juventus; ??Juve, Rudiger arriva a zero? Milan, Tare incontra Modric: si rinnova?; Juventus, senti Bernardo Silva: Dopo Manchester voglio andare più a sud... Tuttosport - Juventus, Bremer non è più incedibile: la cifra per lasciarlo partire in estateAnche Gleison Bremer potrebbe rientrare nei discorsi di mercato in estate: l'idea della Juventus per il difensore brasiliano. calciomercato.com Sembra complicarsi sempre di più la pista Rudiger per la Juventus in ottica calciomercato estivo Secondo quanto riferito da Schira, il Real Madrid non ha alcuna intenzione di perderlo a zero e sarebbero iniziati i contatti per il rinnovo La notizia completa facebook