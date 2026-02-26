Analisi delle prossime sfide di Roma Juventus e Como nella corsa alla Champions League

Roma, Juventus e Como sono pronte a scendere in campo per le prossime partite di campionato. Le tre squadre cercano di migliorare la loro posizione in classifica e di avvicinarsi all’obiettivo di qualificarsi alle competizioni europee. Le sfide che si avvicinano potranno cambiare gli equilibri e influenzare il percorso di ciascuna squadra verso la fine della stagione.

Il campionato di Serie A ha subito un importante cambiamento nella corsa ai posti per la Champions League, con Como che ha battuto la Juventus 2-0 allo Juventus Stadium sabato pomeriggio. Ora, la domanda sorge spontanea: quale delle quattro squadre in lizza per il quarto posto ha il calendario più difficile fino alla fine della stagione? Attualmente, la Roma occupa la quarta posizione e, battendo il Cremonese domenica, avrebbe la possibilità di portarsi a quattro punti di vantaggio sulla Juventus.