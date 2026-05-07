Juventus il re degli assist El Karouani nuovo obbiettivo

Nel calciomercato italiano si apre una nuova sfida tra Juventus e Roma per l’acquisto di Souffian El Karouani, difensore internazionale. Il giocatore, noto come il “re degli assist”, è finito nel mirino di entrambe le società, che stanno definendo le trattative per portarlo in Serie A. La sessione di mercato si anima con questa doppia proposta, mentre le società monitorano attentamente le evoluzioni delle trattative.

Souffian El Karouani nel mirino: duello di mercato tra Juventus e Roma. Il calciomercato italiano si arricchisce di un nuovo nome internazionale che promette di scatenare un vero e proprio derby d’Italia fuori dal campo: Souffian El Karouani. Il terzino sinistro dell’Utrecht, classe 2000 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il re degli assist El Karouani nuovo obbiettivo Notizie correlate Juventus, piace El Karouani per la corsia sinistra: chi è il terzino dell’UtrechtCon il posto in Champions League ancora da conquistare, la Juventus progetta il prossimo mercato estivo. El Karouani Juventus, proposto il laterale in uscita dall’Utrecht: è tra i migliori assistman d’Europa! I dettaglidi Luca FiorettiEl Karouani Juventus, la dirigenza valuta il prezioso terzino in scadenza con l’Utrecht per rinforzare sensibilmente la corsia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Dimarco inavvicinabile al primo posto; Da Re degli assist al tricolore: Dimarco si prende l'Inter e firma il rinnovo; L'anno d'oro di Dimarco: re degli assist, anima nerazzurra; Dimarco re degli assist in serie A, ansia Modric: frattura allo zigomo, si opera! Niente mondiale per Xavi Simons, crociato rotto. Calciomercato Juve e Roma: il re degli assist firma gratisSecondo africasoccer.com , Juve e Roma stanno seguendo con grande attenzione Souffian El Karouani. Un nome monitorato già da diverso tempo a Trigoria e apprezzato soprattutto per le sue capacità ... asromalive.it ASSIST fantacalcio Juventus-Verona: tutti i +1 assegnatiAssist fantacalcio Juventus Verona: vuoi sapere quali +1 sono stati assegnati? Ecco l'analisi completa e l'assegnazione dei bonus ... fantamaster.it Sta calando il gelo tra la Juventus e Vlahovic Le ultime - facebook.com facebook La #Juventus dice addio ai play-off di #SerieC perdendo 2-0 con la #Pianese Questi i voti dei bianconeri L'articolo completo al primo commento x.com