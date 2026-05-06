El Karouani Juventus proposto il laterale in uscita dall’Utrecht | è tra i migliori assistman d’Europa! I dettagli

La Juventus sta considerando l'acquisto di un terzino in uscita dall’Utrecht, un giocatore tra i migliori assistman d’Europa. Il club sta valutando questa opzione per rafforzare la corsia sinistra nel prossimo mercato estivo. Il giocatore, in scadenza di contratto con il club olandese, è sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Luca Fioretti El Karouani Juventus, la dirigenza valuta il prezioso terzino in scadenza con l’Utrecht per rinforzare sensibilmente la corsia mancina in estate. Le indiscrezioni di mercato diffuse da Tuttosport confermano le innumerevoli mosse della Juventus. El Karouani rappresenta oggi un’opzione davvero molto concreta per l’intero binario mancino. Il terzino ha 25 anni ed è formalmente in scadenza a giugno con l’U trecht. I procuratori del ragazzo hanno abilmente proposto questo interessantissimo profilo, trovando un primo e importante riscontro positivo. La dirigenza riflette attentamente su questa preziosa opportunità a parametro zero, col potenziale innesto che assicurerebbe di certo una grandissima spinta offensiva all’organico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - El Karouani Juventus, proposto il laterale in uscita dall’Utrecht: è tra i migliori assistman d’Europa! I dettagli Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Romano: “Ugarte in uscita dallo United, è stato proposto alla Juve” Goretzka Juventus, il Milan non molla la presa: ecco l’offerta per il centrocampista in uscita dal Bayern. Cifre e dettaglidi Luca FiorettiGoretzka Juventus, il Milan non molla la presa: ecco l’offerta per il centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione.