El Karouani Juventus proposto il laterale in uscita dall’Utrecht | è tra i migliori assistman d’Europa! I dettagli

Da juventusnews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta considerando l'acquisto di un terzino in uscita dall’Utrecht, un giocatore tra i migliori assistman d’Europa. Il club sta valutando questa opzione per rafforzare la corsia sinistra nel prossimo mercato estivo. Il giocatore, in scadenza di contratto con il club olandese, è sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Luca Fioretti El Karouani Juventus, la dirigenza valuta il prezioso terzino in scadenza con l’Utrecht per rinforzare sensibilmente la corsia mancina in estate. Le indiscrezioni di  mercato  diffuse da Tuttosport confermano le innumerevoli mosse della  Juventus. El Karouani  rappresenta oggi un’opzione davvero molto concreta per l’intero binario mancino. Il terzino ha  25  anni ed è formalmente in scadenza a giugno con l’U trecht. I procuratori del ragazzo hanno abilmente proposto questo interessantissimo profilo, trovando un primo e importante riscontro positivo. La dirigenza  riflette attentamente su questa preziosa opportunità a parametro zero, col potenziale innesto che assicurerebbe di certo una  grandissima spinta offensiva  all’organico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

el karouani juventus proposto il laterale in uscita dall8217utrecht 232 tra i migliori assistman d8217europa i dettagli
© Juventusnews24.com - El Karouani Juventus, proposto il laterale in uscita dall’Utrecht: è tra i migliori assistman d’Europa! I dettagli

Notizie correlate

Leggi anche: Juventus, Romano: “Ugarte in uscita dallo United, è stato proposto alla Juve”

Goretzka Juventus, il Milan non molla la presa: ecco l’offerta per il centrocampista in uscita dal Bayern. Cifre e dettaglidi Luca FiorettiGoretzka Juventus, il Milan non molla la presa: ecco l’offerta per il centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.