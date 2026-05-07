juventus buffon avrei potuto continuare fino a 43 anni

In un’intervista, il portiere ha spiegato di aver scelto di continuare a giocare anche oltre i 40 anni, sottolineando di aver avuto la possibilità di proseguire fino a 43 anni. Ha parlato della sua passione per il calcio e della motivazione di mantenere alti i livelli di impegno, lasciando intendere che la volontà di inseguire i propri sogni l’ha spinto a rimanere in campo più a lungo rispetto alla media degli altri giocatori.

Gigi Buffon si racconta: la fame di sogni dietro la longevità In una recente e intima riflessione, Gianluigi Buffon è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a calcare i campi di calcio ben oltre l’età media dei suoi colleghi. “Non mi sarei ritirato dopo la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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