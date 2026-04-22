L'ex portiere italiano ha commentato la mancata partecipazione della nazionale ai Mondiali, affermando che non crede ci siano colpevoli univoci e sottolineando come la selezione abbia avuto grandi giocatori come Baggio, Del Piero e Totti. Ha inoltre scherzato sulla possibilità di credere agli alieni 12 anni fa, in relazione ai problemi dello sport nazionale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate al Guardian, in un'intervista recente.

"Se me lo avessero detto 12 anni fa, avrei risposto che sarebbe stato molto più facile vedere mille alieni intorno a me piuttosto che l'Italia non qualificarsi a tre Mondiali consecutivi. Ma questa è la realtà”. Gigi Buffon è tornato a parlare della cocente esclusione dell’Italia dal mondiale, in un’intervista al Guardian. “Per superare questo momento dobbiamo capire perché ci sono difficoltà. Dobbiamo cambiare. Se siamo chiari in questa analisi, abbiamo il potenziale per creare un futuro molto migliore. Ma se neghi che ci sia un problema, quel problema rimarrà sempre lì". L’ex numero uno è entrato a fondo nel momento di declino che sta attraversando che il calcio italiano, in cui, secondo il suo parere, di problematiche da affrontare “ce ne sono tre chiare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buffon: "Tre Mondiali senza Italia? Ecco perché. 12 anni fa avrei creduto di più agli alieni..."

Notizie correlate

Buffon: “Più facile vedere mille alieni che Italia senza Mondiali per tre volte. E invece…”(Adnkronos) – "Il terzo Mondiale mancato dall'Italia? È stata una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me stesso.

Buffon ritorna sull’eliminazione dell’Italia: «Pensavo fosse più probabile vedere 1000 alieni che tre Mondiali senza gli azzurri»di Francesco SpagnoloBuffon in un’intervista al ‘Guardian’ è tornato sull’eliminazione dell’Italia, ma ha raccontato anche la sua carriera.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Buffon: Più facile vedere mille alieni che Italia senza Mondiali per tre volte. E invece…; Italia, Gravina non fa marcia indietro: scarica le responsabilità dopo il flop, poi chiarisce la frase sugli sport dilettantistici; IL PARERE - Buffon: Italia? Manca il talento creativo, più facile vedere mille alieni che la Nazionale fuori da tre Mondiali; Italia senza Mondiali, Ilaria D'Amico: Buffon? Non si consola mai. Delusione indimenticabile.

Buffon senza filtri: Tre Mondiali saltati, ora serve cambiareVERONA, ITALY - FEBRUARY 27: Gianluigi Buffon of Juventus gives a thumbs up prior to the Serie A match between Hellas Verona FC and Juventus at Stadio Marcantonio Bentegodi on February 27, 2021 in ... gonfialarete.com

Buffon: Tre Mondiali senza Italia? Ecco perché. 12 anni fa avrei creduto di più agli alieni...L'ex portiere al Guardian: Se neghi che ci sia un problema, quel problema rimarrà sempre lì. Avevamo Baggio, Del Piero o Totti. Oggi no Se me lo avessero detto 12 anni fa, avrei risposto che ... gazzetta.it

Buffon: "Più facile vedere mille alieni che Italia senza Mondiali per tre volte. E invece..." - facebook.com facebook