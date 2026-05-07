Juventus Alisson per blindare la porta | Daffara può essere il vice del futuro – VIDEO

La Juventus è al lavoro per rinforzare la propria difesa tra i pali, puntando sul portiere brasiliano Alisson come possibile prima scelta. Per il ruolo di secondo, il club sta valutando Daffara, considerato un giovane promettente in vista del futuro. La questione portieri resta uno degli argomenti principali nelle trattative della società, che cerca di assicurarsi una copertura affidabile per la stagione in corso.

di Marco Baridon Juventus, il tema porta continua ad essere al centro della discussione. Daffara può essere il vice del futuro dei bianconeri con Alisson numero 1. Nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Marco Baridon ha tracciato una linea chiara: ai bianconeri serve un numero uno di grande esperienza, un portiere capace di reggere pressione, notti europee e responsabilità pesanti. Il nome ideale? Alisson Becker. Il brasiliano del Liverpool rappresenta esattamente quel profilo: carisma, abitudine a vincere, leadership internazionale. Con i Reds ha conquistato trofei di altissimo livello, dalla Champions League alla Premier League, ed è da anni un riferimento della nazionale brasiliana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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