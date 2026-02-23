Juventus Daffara primo nome per il vice | sarà lui l’erede di Perin

Daffara è il candidato più forte per il ruolo di vice Perin, dopo che la Juventus ha deciso di sostituire il portiere con l’arrivo di un nuovo rimpiazzo. La scelta si basa sulle recenti valutazioni della società, che punta a un profilo giovane e pronto a inserirsi nel progetto tecnico. La decisione diventa ancora più concreta con l’addio previsto di Perin in estate, lasciando spazio a una nuova avventura per il portiere.

Daffara nome principale per il ruolo di vice Per il ruolo di vice, dovrebbe andare salutare in estate Mattia Perin. Al suo posto dovrebbe rientrare alla base Giovanni Daffara, portiere 2004 di Biella cresciuto nel Settore Giovanile della Next Gen che si sta mettendo in mostra nell'Avellino come uno dei migliori portieri della Serie B. Giovanni #Daffara, il giovane portiere (classe 2004 , 1,94 cm) soprannominato "Baby Buffon" dagli addetti ai lavori , sta vivendo una stagione di crescita impressionante in prestito all'Avellino in Serie B, e i tifosi della #Juventus lo rivogliono con forza a Torino. Giovanni #Daffara incanta in Serie B con una prova monumentale contro il #Monza Il portiere in prestito dalla #Juventus ha collezionato ben 7 parate decisive, evitando oltre due gol sicuri secondo le statistiche