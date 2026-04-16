Il portiere, attualmente in forza alla squadra, sembra avere margini di manovra per un possibile prolungamento del contratto. Tra le ipotesi c'è anche quella di un ruolo come vice del numero uno della nazionale, con un'opzione che potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi. L'interesse per l'estremo difensore si lega alla volontà di trovare un supporto affidabile tra i pali, anche in vista di future esigenze tecniche.

Si è riaperto uno spiraglio per la permanenza alla Juve di Mattia Perin. Da un paio di anni l’estremo difensore sembra in partenza, alla ricerca di un contesto pronto ad accoglierlo da titolare. La titolarità ripresa in corsa nell’ultimo periodo e soprattutto il feeling che è riuscito a creare subito con Spalletti potrebbero però cambiare le cose. L’allenatore per primo si è mosso per comprendere quanta disponibilità ci fosse da parte del portiere a tenere in considerazione l’idea di rimanere a Torino, dal momento in cui la Juve ha deciso di ricostruire la rosa con particolare attenzione a chi ne fa parte da alcuni anni. Ci sono buone possibilità che Perin resti alla Juve, da vice Alisson.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perin, nuovi spiragli per prolungare il matrimonio con la Juve: può essere lui il vice Alisson

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