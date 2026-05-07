Juve Vlahovic si allontana | Bayern o Barcellona le opzioni

Dusan Vlahovic si trova al centro di molte voci di mercato e il suo futuro sembra essere distante dalla Juventus. Recentemente si sono fatte avanti ipotesi di trasferimento verso club come il Bayern Monaco e il Barcellona. La situazione coinvolge diversi elementi contrattuali e trattative in corso, ma ancora non ci sono annunci ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e le prossime settimane potrebbero portare sviluppi concreti.

Torino, 7 maggio 2026 - Dusan Vlahovic è al centro di molte speculazioni riguardo al suo futuro, che sembra essere lontano dalla Juventus. Il suo contratto è diventato un tema caldo da un anno a questa parte, soprattutto in vista della prossima finestra di mercato, vista la scadenza a giugno 2026. Da un lato la Vecchia Signora non può offrire le attuali cifre, oltre dieci milioni di euro, dall’altro qualche club europeo potrebbe muoversi in direzione di Dusan: le voci che circolano indicano che Vlahovic potrebbe non rinnovare il suo contratto con il club e che starebbe valutando offerte da club prestigiosi come il Barcellona e il Bayern Monaco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic si allontana: Bayern o Barcellona le opzioni Notizie correlate Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallinoNella giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Vlahovic, rinnovo breve alla Juve: il Bayern resta in attesa? Cosa sapere Vlahovic punta a un rinnovo biennale con la Juventus per sei milioni di euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vlahovic aspetta Bayern o Barcellona, si allontana il rinnovo del contratto. Corvino: Juventus top club; Verso il mercato: Lewandowski si allontana dalla Juve? Sì, per colpa di Vlahovic; Un gol per il rinnovo ed evitare il disastro Juve: Vlahovic lancia segnali, ma il futuro resta incerto; Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo. Juve, Vlahovic si allontana: Bayern o Barcellona le opzioniIl centravanti pronto a cambiare aria. La Juve offre 6 milioni netti ma lui aspetta Bayern Monaco o Barcellona: in caso di offerta succosa può essere addio a parametro zero. Kolo Muani e Santiago Cast ... sport.quotidiano.net Vlahovic aspetta Bayern o Barcellona, si allontana il rinnovo del contratto. Corvino: Juventus top clubLa Gazzetta dello Sport scrive che l'attaccante serbo, in scadenza di contratto a giugno, è convinto di ricevere proposte più importanti rispetto a quella per rinnovare l'accordo con i bianconeri. calciomercato.com Chi è Cardoso, offerto alla Juventus nell’affare Nico Gonzalez - facebook.com facebook #Inter campione ma c’è un altro dato che fa impressione: Napoli, Milan e Juve si devono arrendere x.com