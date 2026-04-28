Dopo le trattative recenti, si sa che l’attaccante ha proposto un rinnovo di due anni con la Juventus, con un salario di sei milioni di euro a stagione. Nel frattempo, il club tedesco segue con attenzione la situazione, considerando il serbo come possibile alternativa a Harry Kane. La decisione sulla permanenza o meno del giocatore potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare.

? Cosa sapere Vlahovic punta a un rinnovo biennale con la Juventus per sei milioni di euro.. Il Bayern Monaco monitora il serbo come possibile successore di Harry Kane.. Dusan Vlahovic punta a un rinnovo biennale con la Juventus per resettare una stagione segnata dai problemi fisici, mentre il Bayern Monaco monitora la situazione del serbo in vista di un possibile colpo di mercato. L’attaccante di Belgrado riflette su un accordo di breve durata, con cifre che potrebbero aggirarsi intorno ai sei milioni di euro più bonus, seguendo il modello economico applicato a Yildiz. La scadenza del contratto attuale è ormai ravvicinata, fissata per giugno, e il giocatore cerca una via d’uscita per superare un periodo difficile caratterizzato da infortuni muscolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vlahovic, rinnovo breve alla Juve: il Bayern resta in attesa

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