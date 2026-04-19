Juventus l’indiscrezione Juve in pole per Bernardo Silva

Da portogallo arrivano voci di mercato che indicano la Juventus come una delle società più vicine ad assicurarsi il giocatore Bernardo Silva. Secondo fonti provenienti dal paese lusitano, ci sarebbe un’offerta concreta avanzata dalla squadra italiana per il centrocampista. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, con interessi siglati da entrambe le parti. Nessuna comunicazione ufficiale da parte delle società coinvolte al momento.

Clamoroso dal Portogallo: Juventus in pole per Bernardo Silva, c’è l’offerta concreta. Il mercato della Juventus si tinge di colori internazionali e punta dritto verso uno dei profili più prestigiosi del calcio mondiale. Secondo quanto riportato con forza dalla testata portoghese A Bola, il club bianconero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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