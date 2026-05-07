Un rappresentante di Robert Lewandowski è stato avvistato in città, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento. L’attaccante polacco, il cui contratto scadrà a giugno, continua a essere nel mirino di diversi club, tra cui alcune importanti squadre italiane. Non sono state fornite ancora decisioni ufficiali, ma si attende un aggiornamento nelle prossime settimane. Lewandowski, che si avvicina ai 38 anni, potrebbe proseguire la carriera in Serie A.

Il bomber polacco è sempre in scadenza di contratto a giugno Fa gola, e molto, Robert Lewandowski. Va per i 38 anni, ma almeno un altro anno ad alti livelli può farlo, specialmente in Serie A. Dove ha due grandi pretendenti, Juve e Milan. Juve e Milan, le ultime su Lewandowski (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Bianconeri e rossoneri sono sempre a caccia di un centravanti di spessore internazionale, di uno che la butti dentro con frequenza. Siccome nessuna delle due naviga nell’oro, un occhio l’hanno posato sulle cosiddette occasioni a zero. E Lewandowski è una di queste, una delle migliori in assoluto. Il suo potente agente, Pini Zahavi, risulta essere già stato a Torino.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve e Milan, agente Lewandowski in città: attesa decisione a breve

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