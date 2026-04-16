Lewandowski l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia | Juventus e Milan alla finestra arrivano novità importanti sul suo futuro

L’agente Pini Zahavi è previsto in Italia nelle prossime ore. La sua visita riguarda alcune trattative in corso con le squadre di Serie A, in particolare con Juventus e Milan. Entrambe le società monitorano attentamente la situazione e attendono aggiornamenti ufficiali sul possibile trasferimento o accordi futuri. Nessuna delle parti ha ancora annunciato decisioni definitive, ma l’incontro è considerato un passo importante per le trattative in corso.

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