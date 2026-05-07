Il circuito mondiale di judo si sposta ad Astana, dove dall’8 al 10 maggio si svolgerà il sesto evento stagionale del Grand Slam. Dopo le competizioni continentali e il torneo di Dushanbe, gli atleti italiani si preparano a confrontarsi con un percorso difficile nel tabellone, che si annuncia ricco di sfide. Il sorteggio ha definito gli incontri e i possibili avversari per le punte azzurre in questa tappa del circuito.

Conclusa la fase dedicata ai Campionati Continentali e al Grand Slam di Dushanbe, il World Tour di judo si prepara a fare tappa ad Astana, dove dall’8 al 10 maggio andrà in scena il sesto appuntamento stagionale del circuito maggiore. Il Grand Slam kazako rappresenterà inoltre l’ultimo evento di rilievo prima dell’avvio ufficiale della qualificazione olimpica, che prenderà il via il 15 giugno con il Grand Slam di Ulan Bator. L’Italia si presenta con una delegazione ampia e distribuita in quasi tutte le categorie di peso. In campo maschile saranno protagonisti Biagio D’Angelo e Andrea Carlino nei -60 kg, Matteo Piras e Alessio De Luca nei -66 kg, Fabrizio Esposito e Fabio Basile nei -73 kg, Bright Maddaloni e Manuel Parlati negli -81 kg, Kenny Komi Bedel e Christian Parlati nei -90 kg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Grand Slam Astana 2026: il sorteggio e i tabellone degli italiani. Percorso insidioso per le punte azzurre

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