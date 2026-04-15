Si sono svolti i sorteggi dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi dal 16 al 19 aprile. La cerimonia ha stabilito i tabelloni degli atleti italiani, tra cui Bellandi e Scutto, che si sono trovati inseriti in percorsi complessi. La competizione si svolgerà sull'arena dell'Olympic Sport Palace, coinvolgendo numerosi judoka provenienti da tutta Europa.

Luci e ombre in casa Italia al termine della cerimonia di sorteggio dei Campionati Europei individuali di judo 2026, che si terranno sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. Andiamo a scoprire dunque come si è delineato il tabellone dei 18 azzurri che vedremo in azione nel corso della rassegna continentale. Il cammino della campionessa mondiale in carica Assunta Scutto, n.4 del seeding nei -48 kg, comincerà contro una tra la kosovara Muminoviq e l’azerbaigiana Hamidova, per poi incrociare eventualmente ai quarti la fortissima svedese Tara Babulfath con all’orizzonte un’ipotetica semifinale da brividi con la favorita francese Shirine Boukli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei judo 2026: il sorteggio e i tabelloni degli italiani. Percorso insidioso per Bellandi e Scutto

JUDO - TROFEO ITALIA JUNIOR Città di Veroli 2026 - TATAMI 3

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